التموين: عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان من الثامنة صباحا ‏حتى الخامسة مساء

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بإرجاء تحصيل الأقساط المستحقة علي أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل الي شهر مايو 2023 ويأتي ذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك للتخفيف علي أصحاب المخابز ولتحقيق الانضباط في العمل وجه الوزير بعمل المخابز في شهر رمضان بدأ من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الخامسة مساءا، وسمح لبعض المخابز المستثناه بناء علي طلبهم بالعمل في الفترة المسائية حتي الساعة التاسعة مساء لضمان توافر الخبز قبل الإفطار وقبل السحور وضمان تواجده طوال اليوم للمواطنين مع الإعلان بذلك بواجهة المخابز بخط واضح.
وقال احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان سيتم انشاء غرف عمليات مركزية ورئيسية بكل مديرية واخري فرعية بكل إدارة تموينية وإلزام قطاع الرقابة بعمل تقارير عن الحالة التموينية يوميا بدائرة كل مديرية قبل حلول شهر رمضان المبارك مع تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة المخابز البلدية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة بالإضافة إلي تكثيف الرقابة علي المخابز السياحية للتأكد من بيعة للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة إضافة إلي متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع وأسعارها بالأسواق وجودة السلع ايضا، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومعارض أهلا رمضان وتوافر السلع بها بأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي.
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