وزير القوى العاملة يسلم عقود عمل لذوى الإعاقة بملتقى توظيفى فى البحيرة ..صور

كتبت آية دعبس

اختتم وزير القوى العاملة حسن شحاتة جولاته اليوم الخميس، بمحافظة البحيرة بافتتاح ملتقى توظيف للشباب، نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة بمقر المنطقة اللوجيستية بدمنهور، ترافقه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك بمشاركة 25 شركة قطاع خاص، توفر 5 آلاف و858 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وذلك على عدد من المهن، أبرزها: مهندس زراعى، ومهندسين جودة، ومحاسبين، وفنى رى، وعمال إنتاج، ومهندس تركيبات معدات زراعية ، وأفراد أمن ، و تفصيل وحياكة ، و سائقيين، و مشرف زراعى، وتخصصات أخرى.

وبحسب بيان صحفي، جاء فيه أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل، سلم "الوزير" خلال الملتقى 18 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة والتي وفرتهم المديرية خلال شهر مارس الجاري وتم تعيينهم في 9 شركات قطاع خاص.

كما ينشر البيان الصادر عن الوزارة أسماء ذوي الهمم الـ 18 الذين سلمهم وزير القوى العاملة عقود عمل وهم : قمرية رمضان عبد الحميد ، وموسى سعيد عبد الحفيظ ، وأحمد رزق السيد علي ، وعبد الحي عبد الحي علي ، ونصر محمد علي إبراهيم ، ونصر محمد عبد الوهاب محمد ، ورشاد رمضان رشاد ، ومجدي نجيب ميحائيل ، ومحمد رجب شعبان علي ، ويوسف طايل حامد محمد ، وأحمد ناصف عطية ، وأميرة ياسر عبد العال ، وأحمد فوزي محمد عثمان ، ومحمد سعيد محمد علي ، وإسلام حمدي محمد زهو ، ومحمد أبو اليزيد حسين ، وأحمد غريب فهمي غريب ، وعلي رمضان محمود السيد، وكان الوزير قد بدأ جولاته اليوم بتفقد مركز تدريب حوش عيسي ،ووحدات تدريب متنقلة بدمنهور.

رافق الوزير خلال الجولة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة، ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة العمالة غير المنتظمة، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة.