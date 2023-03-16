وزير القوى العاملة: الدولة حريصة على ربط المناهج باحتياجات سوق العمل

كتبت آية دعبس

بدأ وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الخميس جولته الميدانية بمحافظة البحيرة، ترافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بتفقد مركز التدريب المهنى بحوش عيسى التابع للوزارة، وتجول الوزير شحاتة، ونائب المحافظ معمل اللغات ودورة الحاسب الآلى، وورشة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بالمركز، ودورة الخياطة والتطريز، ودورة التبريد والتكييف، والذى يضم عددًا من الورش الفنية والتجهيزات الإدارية المقامة على مساحة 1500 م2، ويضم أقسام فى مختلف المهن منها: "الطاقة الشمسية، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلى، وصيانة المحمول، وتركيب وصيانة الدش، والتشغيل على الماكينات، والنجارة، والخراطة، والحدادة"، كما يقدم المركز خدمات مجانية للمتدربين من أبناء المركز والمراكز المجاورة من خلال دورات تدريبية على مدار العام.. وخلال التفقد استمع الوزير إلى المدربين والمتدربين وحثهم على التفانى الإخلاص فى العمل وتطوير أنفسهم، ليكون لهم دور فى بناء الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبحسب البيان أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمشاركين فى الجولة من أعضاء مجلس النواب على أهمية مراكز التدريب فى تأهيل الشباب لسوق العمل، راصدا الدور الذى تقوم به الوزارة فى هذا الشأن خاصة فى نطاق مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعيا السادة النواب ومنظمات المجتمع المدنى إلى العمل على توعية الشباب بأهمية التدريب المهنى، وتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والقطاع الخاص، وقال الوزير أن كافة مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة مستمرة فى دورها فى التدريب والتأهيل وتنفيذ خطة الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية من أجل ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتحفيز الشباب نحو التعليم الفنى، تنسيقا مع أصحاب الأعمال، مضيفا أن الجميع شركاء فى بناء هذا الوطن ولهم حقوق وعليهم واجبات..

ومن جانبها أشادت د. نهال بلبع نائب المحافظ بدور مركز التدريب فى إعداد وتدريب كوادر بشرية وتأهيلها لسوق العمل فضلا عن إكسابهم الخبرات التى تمكنهم من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة مصادر الدخل القومى، منوهة إلى أن المحافظة تعتمد على المجال الزراعى والصناعى وتحتاج إلى العمالة الفنية نتاج هذا المركز.

وقال بيان صحفى عن الوزارة إن المركز نجح خلال عام 2022 بتقديم برامج تدريبية مجانية للشباب من خلال 8 دورات تدريبية خلال العام المنقضى على 6 مهن أستفاد منها 90 شاب وفتاة، بواقع 30 شاب و60 فتاة من أبناء المحافظة، فى مجالات التطريز الآلى والتفصيل والخياطة، والملابس الجاهزة والطاقة الشمسية ومهارات الحاسب الآلى والتبريد والتكييف، وذلك تحت إشراف الإدارة المعنية بالمديرية ووفقًا لتوجيهات الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وخطة التدريب المهنى التى تم اعتمادها.

وبحسب البيان أيضا تُعقد بالمركز 3 دورات تدريبية لكل نشاط على مدار العام وتصل مدة الدورة الواحدة إلى 60 يوما، يمنح بعدها المتدرب شهادة إجتياز الدورة التدريبية التى تؤهله لسوق العمل، بالإضافة إلى المزايا التى يقدمها المركز للمتدربين منها: "بدل انتقال، وأدوات مكتبية، وملابس للتدريب، وتوقيع الكشف الطبى على المتدربين، وكذلك الحصول على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة".

ورافق الوزير خلال الجولة عددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، ورضا العربى المدير التنفيذى للوحدة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ومدير المديرية عثمان عبد الرسول، وتأتى هذه الزيارة فى بداية جولة الوزير فى المحافظة والتى تشمل ايضا افتتاح ملتقى توظيف، وتفقد وحدات تدريب متنقلة.