اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 01:20 م
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وزارة الأوقاف تعلن عن وظائف قيادية عن طريق النقل الداخلى

الخميس، 16 مارس 2023 01:11 م
وزارة الأوقاف تعلن عن وظائف قيادية عن طريق النقل الداخلى وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بديوان عام الوزارة (الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة) من العاملين بها، فى التخصصات التالية:ـ
(تمويل ومحاسبة ـ تنمية إدارية ـ باحث شئون أوقاف ـ خدمة اجتماعية ـ تخصصية هندسية ـ علاقات عامة ـ تخصصية مكتبية وفنية ـ مصور فوتوغرافى).
 
على أن يتوافر فى المتقدم الشروط الآتية:
 
1. أن يكون المتقدم مسكنًا على الدرجة الثانية على الأقل.
2. أن لا يقل تقديره في تقارير تقويم الأداء خلال العامين الأخيرين عن درجة ( ممتاز).
3. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات أو أحيل إلى محكمة تأديبية ،أو  لجنة قيم خلال العامين الأخيرين.
4. أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.
5. أن يجتاز الاختبارات المقررة، والمقابلة الشخصية.
6. على من يرغب في التقدم ملء النموذج المرفق خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان.

وزارة الاوقاف

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وظائف قيادية

الاوقاف



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