بدء التقدم لمنصب رئيس ومساعد بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقدم للراغبين في الاشتراك بأعمال لجان المراقبة (كرؤساء لجان أو مساعدين)، خلال الفترة من 16: 31 مارس 2023.

أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر، وعلى رأس العمل، وألا تقل درجته في الكادر عن (معلم أول أ).

عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022/2023.

ألا يكون من المحالين للتقاعد قبل 31/8/2023م.

عدم الجمع بين أعمال كنترولات الشهادات العامة الأزهرية وأعمال الملاحظة والشفهي للشهادة الثانوية واللجنة الإدارية ومراكز توزيع الأسئلة للشهادة الثانوية الأزهرية.

ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن 15 يومًا في أية مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن 10 أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ألا يكون صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقًا لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012.

عدم إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

ألا يكون من الإداريين العاملين بديوان المنطقة.

ألا يكون مرشحًا لبرنامج التأهيل التربوي في المدة ذاتها المقررة للندب.

ألا يكون المتقدم قد شارك في لجان النظام والمراقبة للشهادتين (الابتدائية، والإعدادية) للعام الدراسي الحالي.

عدم استبعاده من عمل (رئيس أو مساعد) بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بسبب سوء إدارته للجنة.

أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية، ويشهد له بحسن الخلق، وحسن السير والسلوك، ولديه القدرة على حسن الإدارة وحسن التصرف وقت الأزمات.