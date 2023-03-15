أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بالقاهرة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بالقاهرة
التنمية المحلية: خدمة توصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار 24 ساعة خلال رمضان
وزير النقل يعلن انطلاق قطار تالجو الثالث على خط القاهرة/ الإسكندرية الخميس
مجلس وزراء الصحة العرب يوافق بالإجماع على مقترح مصر بتأسيس وكالة عربية للدواء
رئيس الوزراء: معرض أهلا رمضان يتضمن كافة السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 50%.. صور
وزير التموين: طرح أجود أنواع السلع فى معرض أهلا رمضان بأقل من سعر التكلفة
وزير الصحة: مصر تولى اهتماما كبيرا لمد جسور الشراكة مع البلدان العربية
مواصفات امتحانات الرياضيات وتوزيع الدرجات للصفين الأول والثانى الثانوى
الصحة توضح طرق التعامل حال اكتشاف إصابات الإيدز بفحص المقبلين على الزواج
التموين: معرض أهلا رمضان بمدينة نصر يتيح جميع السلع واللحوم بأسعار مخفضة
النقل: لا صحة لإزالة كوبرى حديث الإنشاء فى العلمين الجديدة
الزراعة تحذر المزارعين من رى محصول القمح اليوم.. اعرف التفاصيل
الهجرة تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا للتسجيل لبحث إمكانية عقد امتحان تحديد مستوى
الصحة توجه رسالة هامة للحوامل قبل صيام شهر رمضان.. تفاصيل
القوى العاملة: ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب بأسيوط
الهجرة تنشر "فيديو جراف" حول تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
التضامن تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة لشهر فبراير الأربعاء
رئيس هيئة الدواء يلتقى وفد المنظمة الأمريكية لتصنيع الأدوية بالشرق الأوسط وأفريقيا
وزير التعليم يبحث مع وفد الوكالة الأمريكية التوسع فى مدارس المتفوقين
معهد بحوث أمراض العيون يُنظم الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر الدولي السنوى
القوى العاملة: تسليم عقود عمل لـ36 شخصا من ذوى الهمم بكفر الشيخ
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