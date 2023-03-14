وزير التموين: طرح أجود أنواع السلع فى معرض أهلا رمضان بأقل من سعر التكلفة

كتب مدحت وهبة تصوير كريم عبد العزيز

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع المعروضة في معرض اهلا رمضان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تعتبر أقل الأسعار في الأسواق، لانها ليست بسعر التكلفة وإنما باقل من تكلفتها الأساسية.

وشدد وزير التموين، على هامش افتتاح معرض اهلا رمضان الرئيسيى والذي يستمر حتى يوم 21 مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، على انت لا يشجع على زيادة الاسعار، وإنما الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع استيراد السلع، قائلا: "طن الزيت حاليا بـ 1370 دولارا بسبب الازمة العالمية".

وأوضح وزير التموين على وجود تكاتف حقيقي من كل العاملين في الصناعات الغذائية لتقديم كل التسهيلات للشعب المصري، مؤكدا أنه لا يوجد نقص فى أى سلعة وأن جميع السلع متوفرة ومتاحة في المعارض ومنافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية أيضا.

وعن أسعار السكر والزيت، قال المصيلحي إن السكر يباع في معرض أهلا رمضان بـ 14.5 جنيه بدلا من 20 جنيها، وأن الأرز يباع بـ14.50 في حين أن الأرز الفاخر يباع بسعر 18 جنيها، وهو نسبة كسر 3% وهو أفخر أنواع الأرز.

وأكد وزير التموين أن هناك صعوبات في سلاسل الإمداد بسبب الأزمة العالمية، قائلا: " المخزون لدينا من من جميع السلع".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح المعرض الرئيسي "أهلا رمضان" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية، كذلك مشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين ،حيث سيتم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة وأيضا اللحوم المجمدة ومنتجات الأسماك، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة "، شركات الزيوت، والمطاحن، وشركتي الجملة العامة ‏والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية"، ‏وغيرها من الشركات العاملة في إنتاج السلع الغذائية.

واكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء ان ان المعرض يتيح كافة السلع الغذائية باسعار مخفضة تصل إلى 50% لافتا الى انه تم افتتاح ما يقرب من 552 فرع وشادر حتى الان منتشرين على مستوى كافة محافظات الجمهورية .