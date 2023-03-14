اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مواصفات امتحانات الرياضيات وتوزيع الدرجات للصفين الأول والثانى الثانوى

الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:17 م
مواصفات امتحانات الرياضيات وتوزيع الدرجات للصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب التعليم العام وطلاب المنازل والمسجونين ونزلاء المستشفيات.
 
مواصفات مادة الرياضيات الصف الأول الثانوي 
 
وحددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات الصف الأول الثانوي لطلاب التعليم العام الفصل الدراسي الثاني 2023 وهي كالتالي:- 
 
- الأجزاء المخصصة للإطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب. 
 
- تتكون الورقة الامتحانية من ستة أسئلة (4 أسئلة موضوعية و2 سؤال مقال) والأسئلة الموضوعية منها ثلاثة كل منها يتكون من سبع مفردات ويخصص لكل سؤال 7 درجات. 
 
- وسؤال موضوعي يتكون من 6 مفردات ويخصص له 6 درجات، وسؤالين مقال أحدهما جبر بدرجتين، والثاني هندسة بثلاث درجات.
 
- تصحيح الورقة الامتحانية من 32 درجة. 
 
- بالنسبة لطلاب المنازل والسجونين ونزلاء المستشفيات ومن في حكمهم وتصحح الورقة الامتحانية من 32 درجة ثم تضرب 5/4 للحصول علي درجة الطالب من 40 درجة. 

مواصفات مادة الرياضيات الصف الثاني الثانوي

- الأجزاء المخصصة للإطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب. 
 
- تتكون الورقة الامتحانية من ستة أسئلة (3 أسئلة موضوعية و2 سؤال مقال) والأسئلة الموضوعية منها سؤالين كل منها يتكون من سبع مفردات ويخصص لكل سؤال 7 درجات. 
 
- وسؤال موضوعي يتكون من 6 مفردات ويخصص له 6 درجات، وسؤالين مقال أحدهما جبر بدرجتين، والثاني هندسة بثلاث درجات.
 
- بالنسبة لطلاب المنازل والسجونين ونزلاء المستشفيات ومن في حكمهم وتصحح الورقة الامتحانية من 24 درجة ثم تضرب 5/4 للحصول علي درجة الطالب من 30 درجة.

التربية والتعليم

مواصفات امتحانات الرياضيات الثانوى العام

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

خليك واعى.. لا صحة لحذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة (إنفوجراف)

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:29 م

الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة للعام 2022/2023

الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:57 م

التعليم تختار مقدرى درجات امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:46 ص

التعليم تتيح إجابات النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 13 مارس 2023 08:48 م

التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مطابقة لمواصفات الامتحان الأساسى

الإثنين، 13 مارس 2023 11:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة