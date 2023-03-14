التموين: معرض أهلا رمضان بمدينة نصر يتيح جميع السلع واللحوم بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

اكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة ل وزارة التموين أن معرض أهلا رمضان المقرر افتتاحه مساء اليوم الثلاثاء من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر سيتيح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل لـ30% وسيستقبل المواطنين اعتبارا من صباح غدا الأربعاء ،حيث يشارك أكثر من 400 عارض وشركة بالمنتجات الغذائية كذلك مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها بكافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد في مداخلة لتليفزيون "اليوم السابع" أنه أيضا تم افتتاح أكثر من 455 شادر ومعرض لأهلا رمضان على مستوى كافة محافظات الجمهورية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انتشار معارض "أهلا ‏رمضان" الأمر الذى ساهم فى توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل الى 30% ، بجانب أيضا إطلاق السيارات المتنقلة لطرح وتوفير السلع لأهالينا في القرى والنجوع ، كذلك طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة ، لافتا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة من 4.5 الى 6 اشهر بجانب التعاقد على توفير السلع اول بأول وأنه لا داعى للتكدس حيث تتوافر كافة السلع الغذائية.