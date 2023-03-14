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التنمية المحلية: خدمة توصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار 24 ساعة خلال رمضان

الثلاثاء، 14 مارس 2023 07:49 م
التنمية المحلية: خدمة توصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار 24 ساعة خلال رمضان خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
ماجد تمراز

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قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء أقر قرار وزير التنمية المحلية، والخاص بمواعيد التشغيل خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أنه سيتم غلق المحال التجارية في الثانية صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن": "تلتزم الورش والأعمال الحرف داخل الكتل السكنية بالإغلاق في العاشرة مساءا، عدا الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود كذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة".

وقال: "يستثنى من ذلك محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات".

وتابع: "في حالة عدم الالتزام بالقرار، فإن قانون المحال العامة والمطبق منذ عام 2020، حيث يتم التنبيه على الناس لأول مرة، ثم يتم اتخاف القرارات القانونية ضد المخالف".


التنمية المحلية

المحال التجارية

مواعيد غلق المحلات

خالد قاسم

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