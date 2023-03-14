اليوم السابع
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رئيس هيئة الدواء يلتقى وفد المنظمة الأمريكية لتصنيع الأدوية بالشرق الأوسط وأفريقيا

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:23 م
رئيس هيئة الدواء يلتقى وفد المنظمة الأمريكية لتصنيع الأدوية بالشرق الأوسط وأفريقيا هيئة الدواء المصرية
كتب - وليد عبد السلام

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اجتمع، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتور سمير خليل، الرئيس التنفيذي للمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
وبحسب بيان هيئة الدواء، تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية والمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومناقشة الأولويات الحالية للمنظمة، واستعراض تطوير البنية الرقابية والتنظيمية بهيئة الدواء المصرية، ودورها الفعال في الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
وأثنى الرئيس التنفيذي للمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بقدرات الهيئة التنظيمية، وتواصلها الدائم مع شركاء الصناعة؛ للمساهمة في النهوض بصناعة المستحضرات الطبية، كما تم مناقشة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات الخارجية في مجال الدراسات والبحوث الإكلينيكية، حيث تمت الإشادة بالتطور الملحوظ بالنظام التشريعي المنظم للدراسات الإكلينيكية بمصر.ِ
 
يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والمستمر بين هيئة الدواء المصرية وجميع الجهات الدولية العاملة في صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وحرصها على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، ودعم الاستثمار الأجنبي في السوق المصري.
 
 

هيئة الدواء المصرية

تصنيع الدواءـ البحوث الاكلينيكية

الدراسات الاكلينيكية

المنظمات الدولية



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