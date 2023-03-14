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الصحة توضح طرق التعامل حال اكتشاف إصابات الإيدز بفحص المقبلين على الزواج

الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:13 م
الصحة توضح طرق التعامل حال اكتشاف إصابات الإيدز بفحص المقبلين على الزواج مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن خدمات الإحالة فى حالة وجود تحليل متفاعل للفيروسات ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم توجية الزائر في حالة فيروس نقص المناعة البشرى لأقرب مركز للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بمستشفيات الحميات.

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان إنه فى حالة فيروس الالتهاب الكبدى B) HBV)  وفيروس الالتهاب الكبدى (CV) يتم توجيه الزائر تلقائيًا عن طريق الموقع الإلكترونى لتلقى العلاج اللازم.

 

وقال إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

 

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني.


الصحة

المقبلين على الزواج

الوحدات الصحية



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