الهجرة تنشر "فيديو جراف" حول تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج

كتب محمود راغب

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج فيديوجراف سلط الضوء على التعديلات الأخيرة التي تمت بشأن منح بعض التيسيرات والتسهيلات للمصريين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، في اطار الحملة الإعلامية لتوعية المصريين بالخارج للاستفادة من هذه التيسيرات.

وجاءت التعديلات كما يلي:

- تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% من الضريبة الجمركية يعني كل اللي هتعمله إنك هتسدد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية الإجمالية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية وهتستردها بعد 5 سنوات بنفس سعر صرف العملة الأجنبية وقتها.

- مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

- مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، يعني دلوقتي بعد ما تسجل بيانات سيارتك وتسدد قيمة الوديعة هتقدر تنزل عربيتك في أي وقت خلال خمس سنين، عشان لو جايب عربيتك بالتقسيط تقدر تنزلها بعد مدة التقسيط.