وزير التعليم يبحث مع وفد الوكالة الأمريكية التوسع فى مدارس المتفوقين

كتب محمود طه حسين

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال التوسع فى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

وضم الوفد، أحمد رزق الله مسؤول أول تعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور رضا أبو سريع مدير مشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وهالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا على التعاون المثمر على مدار السنوات الماضية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى العديد من المشروعات التعليمية والتي تم تنفيذها في مجالات التعليم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز المزيد من أوجه التعاون مع الوكالة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

وأكد الوزير أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM أصبحت علامة مضيئة مميزة فى التعليم المصري، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، لافتًا إلى إشادة فخامة السيد رئيس الجمهورية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM خلال زيارته الأخيرة لمحافظة المنيا، موجهًا بزيادة التوسعات لتلك المدارس علي مستوي الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن مدارس المتفوقين تهدف إلى التحويل من اعتماد الطلاب على التذكر والحفظ فى التعلم إلى الفهم والبحث والابتكار والإبداع مما نتج عنه خلق شخصية الطلاب العلمية.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بإعداد دراسة وتقديم مقترحات حول آليات التوسع في هذه المدارس، واختيار النموذج والنظام الأمثل لإنشاء مدارس جديدة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والإدارة العامة لشئون المتفوقين.

كما تمت مناقشة أهم التفاصيل والإجراءات التنظيمية لعقد مؤتمر عن نظام تعليم STEM وأهمية التعلم من خلال المشروعات والبحث، مع عرض لنماذج ناجحة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

وأوضح الدكتور رضا أبو سريع مدير مشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أن مشروع STESSA الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيقوم بدعم تنظيم هذا المؤتمر لصالح وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعد فرصة لعرض وتسليط الضوء على الخصائص والممارسات المميزة لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروعات وأعمال الطلاب، وأيضًا تسليط الضوء على تأثير وأهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتقديم الدعم المستقبلي لمدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المصرية.

ومن جهتها، قالت هالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، إنه قد تحققت المعادلة في بناء شخصية الطلاب، وجاء ذلك من خلال المحاكاة العملية فى تنفيذ المشروعات بشكل مجموعات ساعد ذلك علي تنمية مهارات الطلاب والابتكار والإبداع لديهم.

وأكدت على أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعتبر أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من أنجح مشاريعها التعليمية في مصر.

جاء ذلك بحضور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة عزيزه رجب مديرة الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين STEM.