اليوم السابع
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الجمعة، 10 مارس 2023 01:10 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها

الجمعة، 10 مارس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها بيض المائدة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

13 مارس.. إعلان أماكن التدريب التربوى للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم فى الجيزة

الزراعة: المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان مفتوح جميع أيام الأسبوع

وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا

الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها

المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين: توفير 6300 وظيفة للأبناء والزوجات

الصحة: تدريبات مكثفة لرفع وعى طلاب الجامعات بمخاطر التدخين
التعليم العالى: 57 جراحة ناجحة لزراعة الكلى فى مستشفيات جامعة أسيوط
تعرف على محطات الخط الأول للقطار السريع "العين السخنة - مطروح"

 


الصحه

الكهرباء

القوى العامله

التضامن

التربيه والتعليم

التعليم العالى

الازهر

الزراعه



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