أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
13 مارس.. إعلان أماكن التدريب التربوى للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم فى الجيزة
الزراعة: المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان مفتوح جميع أيام الأسبوع
وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا
الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقديم للعمل محفظ قرآن كريم بالأروقة
الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها
المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين: توفير 6300 وظيفة للأبناء والزوجات
الصحة: تدريبات مكثفة لرفع وعى طلاب الجامعات بمخاطر التدخين
التعليم العالى: 57 جراحة ناجحة لزراعة الكلى فى مستشفيات جامعة أسيوط
تعرف على محطات الخط الأول للقطار السريع "العين السخنة - مطروح"
"القوى العاملة" تعلن تسليم 50 عقد عمل لذوى الهمم بالقليوبية
الزراعة: زيادة السلع الغذائية المعروضة فى منافذ الوزارة
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