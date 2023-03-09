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تعرف على محطات الخط الأول للقطار السريع "العين السخنة - مطروح"

الخميس، 09 مارس 2023 02:00 م
تعرف على محطات الخط الأول للقطار السريع "العين السخنة - مطروح" القطار الكهربائى
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ مصر مشروع القطار الكهربائى السريع، وهو ينفذ على 3 خطوط بإجمالى أطوال 2000 كم تقريبا تصل من أرقين في أسوان حتى مرسى مطروح على البحر المتوسط. 

ونعرض في السطور التالية تفاصيل ومحطات الخط الأول الجارى تنفيذه من العين السخنة حتى مرسى مطروح.

الخط الأول معروف باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 660 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).

يتم تصنيع 34 قطار ركاب، للخط، و10 جرارات نقل البضائع، والسرعة التصميمية 250 كيلومتر /ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كيلو مترا /الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلو متر /الساعة، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كيلو مترا /ساعة.

المحطات المخصصة للقطار السريع عددها 10 محطات وهى " (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح).

المحطات الإقليمية 12 محطة بالإضافة لمحطتى العياط وبنى سويف /الفيوم، وهى (محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى).


محطات القطار السريع

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