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الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها

الخميس، 09 مارس 2023 03:53 م
الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها سعر كرتونة البيض اليوم
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعه والمنسق العام للمنافذ أن المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان بالجيزة تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا" يشارك فيه 47 منفذ وعارض من قطاعات ومعاهد بحثية ومشروعات تابعة للوزارة وانشطة خارجية مرتبطة بالزراعة.

أضاف صالح أن سعر كرتونة البيض الأحمر للكرتونة يبلغ 96 جنيها فى حين وصل في الأسواق الاخرى لـ123 جنيها، أما البيض الأبيض فقد وصل 94 جنيها ووصل فى الأسواق الأخرى لنحو 117 جنيه، و سعر كيلو الأرز حبة رفيعة 15 جنيها، والحبة العريضة 17.5، والبطاطس شيكارة 5 كيلو بـ20 جنيها، بسعر الكيلو 4 جنيهات، وهى هدية من وزارة الزراعه للمواطنين، أنا التمور تبدأ من 15 جنيها للكيلو.

أضاف صالح أن مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا" هي المعنية بتوفير مزيد من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخري بنحو يبداء من 20 % ليصل في بعض السلع والمنتجات الغذائية إلى 45 في % ويتم فيها عرض اللحوم البلدي التي تم تربيتها في مزارع الإنتاج الحيواني بالوزارة بسعر الكيلو 180 جنيها، وبحد أقصي 2 كيلو للفرد الواحد.

أضاف أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة.


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اليوم السابع بلس

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سعر كرتونة البيض



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