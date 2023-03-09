الكهرباء تحتفل بتخريج الدفعة 35 من دورة إعداد القادة

كتبت رحمة رمضان

شهد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الخميس والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات القطاع احتفالية تخريج 30 متدرباً بالدفعة رقم 35 من دورة إعداد القادة.

أوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فى بيان له اليوم، أن تلك الدورات تأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على إعداد كوادر شابة قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها بكفاءة عالية من خلال تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين به.

وأوضح أنه بلغ عدد المتدربين فى المركز 9000 متدرب فى كافة المجالات و هو رقم غير مسبوق و لم يحققه اى مركز فى قطاع الكهرباء من بينهم 945 متدربًا من خلال الأربع وثلاثون دورة الماضية ،

ويتم التدريب على دراسة الاتصالات الفعالة والقيادة ومهارات التحفيز وتحليل الشخصية وبناء فريق عمل وادارة الوقت وتحليل العمليات والأسباب الجذرية وادارة المشروعات و القوائم المالية و التمويل و القروض و التخطيط الاستراتيجى وادارة التغيير و غيرها من الموضوعات التى تحقق رسالة المركز فى إعداد جيل من القيادات قادر من خلال معارفه و سلوكياته على تغيير مخرجات الافراد ،

كما يقوم المركز فى الآونة الأخيرة بتقديم دورات و ندوات تقدم لأول مرة فى قطاع الكهرباء مثل دورة الانياجرام ، ودورة الطاقة الايجابية والسلبية ، ودورة التطور التشريع بقانون الكهرباء الجديد ، دورة مخاطر المخدرات و تأثيرها على العاملين ، وندوة التحول الرقمى ، وقد تم خلال الدفعة الجديدة مناقشة ٦ حالات دراسية .

وقد أثنى المهندس جابر والأعضاء المتفرغين للشركة القابضة لكهرباء مصر على اختيار موضوعات حيوية تمس جوانب مؤثرة فى المورد البشرى والفقد الفنى والعدادات المعطلة والخدمات الذكية

وشدد على الاهتمام الذى يوليه القطاع للتدريب، وقد تجلت تلك الأهمية فى وجود العديد من مراكز التدريب التابعة للقطاع وعددها (20) مركز تدريب فني على مستوى الجمهورية.

من جانبه أشار الدكتور حازم الشورى رئيس قطاع مركز اعداد القادة أن المركز يقوم بدوره بتنمية مهارات الفكر القيادي والإداري لدي المتدربين من خلال إعداد دورات تدريبية تتولى التدريب التفاعلي علي مفاهيم ونظريات القيادة والإدارة الحديثة طوال مدة تنفيذ الدورة التي لا تقل عن (5) أشهر، فضلاً عن جلسات التوجيه والإرشاد التي توجه إلي السلوك القيادي وقبل كل ذلك الإختيار الهادف والموضوعي من خلال إختبارات القبول التي يخضع لها جميع المرشحين، وكتطبيقاً لما تم دراسته يتم تقديم مجموعة من الحالات الدراسية تهدف لتطوير العمل بالقطاع .

وأكد أن المركز يعمل دائماً على القيام بالدور المنوط به في إعداد قادة المستقبل، وأصبح في ظل القيادات الحكيمة بوابة العبور لدرجات القيادة العليا، مشيراً إلى أن النماذج كثيرة نلمسها بوضوح في النخبة القيادية بالمواقع المختلفة بالقطاع منهم مديري العموم ورؤساء القطاع ونواب ورؤساء الشركات وكذلك وكلاء الوزارة ووكلاء أول الوزارة ورؤساء الهيئات والتي لا تقل عن نسبة 70% من الخريجين.

ويستمر مركز إعداد القادة في تنفيذ سياسة قطاع الكهرباء في دعم الشباب بالتركيز على اختيار الكوادر الشابة حتى تكون لها قدرة أكبر على العطاء ولديها من الطاقة والحماس والقدرة على الابتكار ما يدعم القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشاد المتدربون بالبرنامج التدريبى معربين عن تقديرهم وعرفانهم للدور الذى قام به المركز فى إعداد وتنظيم تلك الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها للعاملين، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها إلى جهات عملهم فى شركات الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية.

كما قام المتدربون بتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير العمل بمواقع عملهم المختلفة بالقطاع من خلال الحالات الدراسية التى تم مناقشتها وتحليلها من قبل القيادات بهدف الاستفادة منها على مستوى قطاع الكهرباء.

جدير بالذكر أن الدورات شهدت المزج بين التدريب النظرى والعملى وجلسات التوجيه والإرشاد لتغيير السلوك، وتنمية الاستعداد القيادى لدى الخريجين، ما يؤكد أنه برنامج تدريبى متكامل وليس مجرد دورة تدريبية تم إعداده من خلال مدارس تدريبية أجنبية وتطويره ليواكب المفاهيم الإدارية الحديثة.