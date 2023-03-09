التعليم العالى: 57 جراحة ناجحة لزراعة الكلى فى مستشفيات جامعة أسيوط

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن المستشفيات الجامعية، تُمثل إحدى ركائز تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتحظى بثقة المرضى لما تقدمه من مستوى طبى متميز، وكفاءات علمية متخصصة فى كل فروع الطب والعلاج، مشيرًا إلى حرص الوزارة على متابعة تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها بما يحقق استراتيجية الدولة 2030؛ لتقديم حياة كريمة للمواطنين.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالنجاحات التى تحققها الفرق الطبية المتميزة فى المستشفيات الجامعية، ودورها فى تقديم خدمة صحية مدعمة للمواطنين فى أعقد وأصعب التخصصات الطبية، مشيدًا بالنتائج التى حققتها المستشفيات الجامعية فى تنفيذ توجيهات السيد عبدالفتاح السيسى؛ لدعم زراعة الأعضاء فى مصر فى إطار جهود القضاء على الأمراض المزمنة والمستعصية.

وفى هذا الإطار، أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط نجاح فريق طبى بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى التابع للجامعة فى إنقاذ حياة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بالجامعة، وذلك بإجراء عملية زراعة كلى جديدة له، بتبرع من أخيه، وبذلك تكون مستشفيات جامعة أسيوط قد قامت حتى الآن بإجراء 57 عملية جراحية لزراعة الكلى بنجاح.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العملية تم إجراؤها بالكامل على نفقة الجامعة، فى إطار الخدمات الطبية المتميزة التى تقدمها الجامعة، وتشمل توفير الرعاية الصحية المتخصصة للطلاب ما بين؛ خدمات تشخيصية، وتوفير أدوية للأمراض المزمنة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية.

ومن جانبه، أشار د. علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أن الطالب عانى من فشل كلوى مزمن لمدة 8 سنوات، وقد تلقى خلالها الغسيل الدموى ثلاث مرات أسبوعيًا، كما أنه كان يعانى من التهاب مزمن وتلف كامل بالكليتين نتيجة ارتجاع بالحالبين وعيب خلقى نتج عن ازدواجهما، وقد تم إجراء العملية بنجاح، لافتا إلى دقة الحالة الطبية فى التعامل مع ازدواج الحالبين وتشعب وامتداد شريان الكلية المتبرع خلف الوريد الأجوف السفلى.

وكشف د. هشام مختار حمودة قائد الفريق الطبى المسؤول عن العملية، أن برنامج زراعة الكلى يعد من البرامج الرائدة والمتميزة، ويضم عدة تخصصات طبية.

جدير بالذكر، أن الفريق الطبى تحت إشراف د. إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، ود. ضياء الدين عبد الحميد مدير المستشفى الجامعى لجراحة المسالك البولية والكلى، ود. عزت عبد المنعم رئيس قسم جراحة المسالك البولية، ويضم عددا من الأساتذة المساعدين بقسم جراحة المسالك البولية، وهم: د. ربيع جاد الكريم، ود. نصر الدين محمد، ود. أحمد رضا، ود. عمرو مصطفى، فضلا عن فريق من قسم التخدير بالجامعة بقيادة د. عبد الرؤوف محمد سيد، ود. إبراهيم إمبابى، بمعاونة أساتذة وأطباء متخصصين فى مجالات جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة والأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض.