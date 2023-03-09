اليوم السابع
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مستشار مفتى الجمهورية يعلن خطَّة دار الإفتاء للصائمين فى شهر رمضان المبارك

الخميس، 09 مارس 2023 01:38 م
مستشار مفتى الجمهورية يعلن خطَّة دار الإفتاء للصائمين فى شهر رمضان المبارك دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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صرَّح الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم - بأنَّ دار الإفتاء المصرية كعادتها كلَّ عام قد وضعت خطَّة متكاملة ومتنوعة لخدماتها وبرامجها التي ستقدِّمها للجمهور خلال شهر رمضان المبارك بمختلف الآليات والوسائل لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الشهر الكريم.

 

وأضاف الدكتور نجم أنَّ الدار، قيامًا منها بواجبها في بيان صحيح الدين والأحكام الشرعية والإجابة عن كافة التساؤلات التي تدور في أذهان الصائمين؛ قد خصَّصت خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام خلال شهر رمضان المبارك للردِّ على أسئلة المستفتين يوميًّا لتسهيل التواصل مع السائلين.

 

وأشار مستشار  المفتي إلى أن الدار ستعمل كذلك على تكثيف نشاطها على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي للدار خلال شهر رمضان المعظَّم حيث ستقدم العديد من الخدمات، من بينها خدمة البثِّ المباشر اليومي للإجابة على أسئلة الصائمين بشكل مباشر، وبث قرآن المغرب والفجر بصوت كبار القراء، ونشر فيديوهات قصيرة خاصة بالصيام.

 

وأوضح أنه سيجري يوميًّا من خلال صفحات الدار الرسمية التذكير بأفضل الأعمال التي يمكن أن يؤديها الصائم في رمضان، والتذكير بأفضل الأدعية والتهجد في وقت السَّحَر وعند الإفطار، وجرافيك بمبطلات الصيام "المفطرات"، والأعمال المستحبة في رمضان، وبيان مسألة زكاة الفطر المختلف فيها دائمًا، بشرحها عن طريق الفيديو بشيءٍ من التفصيل.

 

كما يتم إطلاق عدد من الحملات الإلكترونية المتنوعة على مدار الشهر الكريم، منها: حملة (افعل، ولا تفعل) لبيان أهم الأعمال التي يجب التشبث بها، وكذلك الذي يجب تركها، وحملة (#كانوا في رمضان) يُنشر من خلالها منشور يومي، يذكر فيه بأحوال الصالحين في رمضان، وحملة بعنوان "العبادات في رمضان" تتناول العبادات مثل الصلاة كصلاة التراويح والتهجد؛ وما يتعلق بهما من أحكام، والحث على المواظبة على السنن والرواتب وبيان فضلها، وتنتهي ببيان صلاة العيد وأحكامها في آخر أيام الشهر المبارك، وحملة بعنوان "لطائف قرآنية وإيمانيات" تقدم وِردًا يوميًّا من القرآن لمدة 10 دقائق بصوت مشاهير القراء، وكذلك نشر كبسولات "لطائف قرآنية"، وعمل إنفوجرافات رمضانية.

 

وأضاف الدكتور إبراهيم نجم أنَّ المفتي وعلماء الدار سيحلون يوميًّا ضيوفًا في عدد من البرامج التلفزيونية على مختلف القنوات الفضائية وموجات الراديو، حيث يقدم المفتي برنامجًا يوميًّا طوال شهر رمضان على قناة صدى البلد مع الإعلامي حمدي رزق يتناول فيه بناء الإنسان في الإسلام، وسيقوم كذلك بالرد على أسئلة الصائمين خلال الحلقات، فضلًا عن ظهور علماء الدار في البرامج التلفزيونية المباشرة للرد على استفسارات المشاهدين وأسئلتهم حول رمضان وأحكام الصيام، بالإضافة إلى الرسائل والبيانات الصحفية اليومية  للمفتي ودار الإفتاء حول أحكام وفتاوى الصيام التي يكثر السؤال عنها.


مفتى الجمهوريه

دار الافتاء

شهر رمضان

الصائمين



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