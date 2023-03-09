اليوم السابع
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الزراعة: زيادة السلع الغذائية المعروضة فى منافذ الوزارة

الخميس، 09 مارس 2023 01:48 م
الزراعة: زيادة السلع الغذائية المعروضة فى منافذ الوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة أنه يتم زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية التى تطرح بمنافذ الوزارة والمعرض الدائم المقام فى حديقة الأورمان بالجيزة.

 

وأضاف صالح أن المنافذ تقوم ببيع البقوليات واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والضأن والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك المجمدة والعسل وزيت الزيتون والألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات من 25% وأيضًا 45% تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة.

 

ويشار إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدى 180 جنيهًا والبطاطس شيكارة 5 كيلو بـ20 جنيها، والأرز حبة رفيعة بـ15 جنيهًا وحبه عريضة بـ17 جنيهًا.

 

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.


الزراعة

منافذ الزراعة

السلع الغذائية

وزارة الزراعة



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