وزير التعليم: مصر دائما لا تنسى أبناءها الشهداء وما جسدوه من معانى الولاء والانتماء

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم : يمثل يوم الشهيد في التاسع من شهر مارس، علامة مضيئة في تاريخ مصرنا الحبيبة والاحتفال بيوم الشهيد تأكيد على فكرة العطاء والتضحية بالروح والدم من أجل العزة والكرامة ، ومصر دائما لا تنسى أبنائها الشهداء الذين جسدوا معانى الولاء والانتماء من أجل رفعة هذا الوطن الغالى.

وتابع وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: وفي هذه المناسبة، نقف إجلالا وتقديرا لكل ام من أمهات الشهداء لأنها وهبت فلذات أكبادها فداء للوطن وأصبحت مصدر إلهام للتضحية للأجيال القادمة، واعتز بأن ابعث في يوم الشهيد بالتحية إلى القيادة السياسية والى قواتنا المسلحة الباسلة ولجميع الشعب المصري العظيم.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بالاحتفال ب يوم الشهيد والمحارب القديم 9 مارس الحالى حيث أكدت الوزارة على تنفيذ محاضرات بجميع المدارس بمراحلها المختلفة على أن يتم توثيق المحاضرات بفيديوهات.

الجدير بالذكر أنه يتم الاحتفال، في التاسع من مارس، كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يعتبر اعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، والذى يحتفل به في التاسع من شهر مارس من كل عام.