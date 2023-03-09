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الزراعة: المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان مفتوح جميع أيام الأسبوع

الخميس، 09 مارس 2023 05:04 م
الزراعة: المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان مفتوح جميع أيام الأسبوع معرض سلع غذائية - أرشيفية
كتب: أسماء نصار

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قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، إن المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان بالجيزة مفتوح طوال أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة، مشيرا إلى أنه يتم يوميًا مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 25-45%، لرفع العبء عن المواطنين، فى اطار مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا " .

وتطرح وزارة الزراعة فى منافذها نحو أكثر من 80 سلعة "أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى والخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل -زيت زيتون – ألبان ومصنعاتها" وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة .


الزراعة

حديقة الاورمان

السلع الغذائية

معرض السلع الغذائية

اليوم السابع بلس



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