أخبار × 24 ساعة.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 فى مارس المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير النقل يستعرض خلال قمة داكار الثانية ما حققته مصر من مشروعات استراتيجية

التعليم تتسلم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين

فرص عمل لذوى الهمم فى 7 تخصصات.. والتقديم خلال فبراير

وزير التعليم: الاهتمام بالكشف عن المبدعين والموهوبين بكافة المجالات العلمية

تعرف على أهم التوصيات الزراعية للمحاصيل خلال الفترة الحالية

الصحة: الأشخاص الذين لم تطهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا أقل عرضة لنقل الفيروس

وزير الصحة يؤكد أهمية توحيد الأدلة الاسترشادية الخاصة بأمراض الذكورة

وزير التعليم العالى يؤكد دعم الوزارة للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة