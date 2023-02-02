التضامن: ورش لتنمية سوق العمل في دمياط ودعم برامج القطاع الخاص

كتب مدحت وهبة

أكد حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط أهمية تلك المبادرات ودورها في التمكين الاقتصادي للشباب بمختلف الفئات ، مشيرا الى ضرورة تكاتف الأجهزة الحكومية مع القطاع الخاص لمساعدة الشباب في الحصول على المهارات المطلوبة لسوق العمل و إلحاقهم بوظائف لائقة مناسبة لهم. وكذلك سد فجوة الطلب على العمالة المؤهلة من شركات القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية وأشاد بخصوصية محافظة دمياط فيما يخص بآليات سوق العمل نظرا لطبيعة المحافظة كأحد أهم المحافظات فيما يخص انتاج الأثاث الخشبي.

جاء ذلك خلال ورش العمل للمشروع المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((USAID بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنمية سوق العمل وذلك في إطار برامج دعم القطاع الخاص والتي تهدف الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة في مصر وذلك خلال الفترة من 28 يناير 2023 وتستمر حتي 5 فبراير الجاري ، بمحافظات دمياط وبورسعيد والاسماعيلية، والمنوفية والبحر الأحمر.

وتم عقد ورشة عمل لبناء قدرات أعضاء فريق وحدات برنامج "ابدأ رحلتك " لتقديم خدمات التوظيف ورفع كفاءة العمالة الحالية والباحثين عن عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث يستهدف البرنامج تدريب الوحدات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات بورسعيد على مهارات أنشطة البرنامج ومهارات التواصل والعرض وتدريب المدربين.

من جهته أكد الدكتور محمد سامي، مدير مكون التدريب والتوظيف ببرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي والمسؤول عن تنسيق التعاون بين الوزارة والمشروع الى انه تم اختيار المحافظات المستهدفة في البرنامج بعناية للتأكد من فاعلية الأنشطة وللحصول على نتائج مرضية.

وأشاد محمد سامي بالمجهودات التي بذلها مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات المشروع السابق من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية- مع الوزارة والاستمرارية التي حدثت بعد انتهاء المشروع ويأتي الان مشروع قوى عاملة مصر ليبني على ما تم إنجازه ويتوسع في المحافظات المستهدفة.

كما نظم المشروع ورشة عمل لمناقشة التداخلات المتوقعة لمشروع قوى عاملة مصر مع شركات القطاع الخاص بدمياط وبورسعيد وذلك من خلال استعراض برامج المكون الثاني والخاص بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والوقوف على مدى استعداد الشركات الحاضرة والممثلة للقطاع الخاص للتعاون مع البرامج المختلفة للمكون الثاني ، بحضور ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلف مثل القطاع الطبي، والسياحي، والصناعي، والتجاري وينظم المشروع ورشة عمل خاصة ببرنامج رفع كفاءة إدارات الموارد البشرية المعروف باسم ال 3R ويهتم بمهارات التوظيف ومهارات إدارة التدريب للوصول الى معدل اقل من دوران العمالة والمسمى باستبقاء العمالة وتهدف الورشة الى استعراض ومناقشة منهجية العمل والخطط المستقبلية لشركاء برنامج ال 3Rوهم واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري وتعقد ورشة العمل على مدي 4 أيام .