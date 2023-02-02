اليوم السابع
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وزير الصحة يؤكد أهمية توحيد الأدلة الاسترشادية الخاصة بأمراض الذكورة

الخميس، 02 فبراير 2023 06:08 م
وزير الصحة يؤكد أهمية توحيد الأدلة الاسترشادية الخاصة بأمراض الذكورة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، العمل على زيادة عدد الوحدات والأقسام المخصصة لتشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بصحة الرجل بالمنشآت الصحية، وجاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، فى أحد المؤتمرا بعنوان" تحديث ممارسة أمراض الذكورة الحالية والمستقبلية".
 
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أهمية توحيد الأدلة الاسترشادية الخاصة بأمراض الذكورة في كافة المنشآت الصحية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لتطوير وتوحيد الأدلة الاسترشادية لمختلف التخصصات الطبية، والذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 
وأكد الوزير على أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على استحداث برامج تثقيفية للصحة الإنجابية مخصصة لتوعية الرجل من خلال وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الذكورة. 
 
 

الصحة

الذكورة

امراض الذكورة

الصحة الجنسية



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