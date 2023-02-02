فرص عمل لذوى الهمم فى 7 تخصصات.. والتقديم خلال فبراير

كتبت - مرام محمد

كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل لذوي الهمم في 7 تخصصات تشمل (أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى)، برواتب مجزية، للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة لذوي الهمم في المحافظات، وشروط التقديم عليها.



1-فرص عمل في أحد شركات الأمن والحراسة في بورسعيد

الوظائف المطلوبة



(2) فرد أمن – من ذوي الهمم

(2) مراقب كاميرات – من ذوي الهمم

الشروط



-المؤهل: عالي – متوسط

-السن 20 : 30 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

2-فرص عمل في أحد شركات الاستثمار الزراعي في الوادي الجديد

الوظائف المطلوبة



(5) عمال

الشروط



-لا يشترط المؤهل

-السن: 19 : 35 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

3-فرص عمل في أحد شركات النقل والشح والتفريغ في سوهاج

الوظائف المطلوبة



(3) عمال

الشروط



-مؤهل متوسط

-السن 20 : 35 سنة

-الراتب: 2700 جنيه

4- (1) عامل بأحد مستشفيات سوهاج

شروط التقديم:



-المؤهل: ابتدائية

-السن 18 : 35 سنة

-الراتب: 2700 جنيه

5- أخصائي تمويل في أحد شركات التمويل في سوهاج

شروط التقديم:



-المؤهل: عالي

-من الجنسين

-الراتب: 2700 جنيه

6-إداري بإحدى الجمعيات بجرجا – سوهاج

شروط التقديم:



-المؤهل: عالي – متوسط

الراتب: 2700 جنيه

7-فرص عمل في مكتب للاستيراد والتصدير في سوهاج

الوظائف المطلوبة



(3)عمال

(3)عمال نظافة

الشروط



-المؤهل: متوسط

-السن: 20 : 35 سنة

-الراتب: 2700 جنيه

8-فرص عمل بشركة نقل في سوهاج

الوظائف المطلوبة



-(1)محاسب

-(1) عامل

الشروط



-المؤهل: عالي – متوسط

-السن: 25 : 30 سنة

-الخبرة: 3 سنوات

-الراتب: 2700 جنيه

9-فرص عمل بأحد المستشفيات في سوهاج

الوظائف المطلوبة



(1)موظف استقبال

(2) عامل نظافة – من الجنسين

-الشروط



-المؤهل: عالي – متوسط – محو أمية

-السن: 21 : 35 سنة

-الراتب: 2700 جنيه

وأوضحت "الوزارة"، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg.