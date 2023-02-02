‫وزير الزراعة يتفقد منافذ الوزارة ويوجه بالالتزام بالأسعار المعلنة للمواطنين

كتبت أسماء نصار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المنافذ التابعة للوزارة يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

وجه القصير المسئولين عن منظومة المنافذ ضرورة الالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.

كما وجه القصير أيضا الالتزام بأسعار اللحوم البلدي وهي 160 جنيها للكليو.

واستمع وزير الزراعة إلى آراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها في منافذها.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.