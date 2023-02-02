التضامن: دعم نقدى لـ 137 ألف طالب من ذوى الإعاقة بـ580 مليون جنيه سنويًا

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى انه يتم توفير الدعم النقدي"كرامة" لإجمالي 137 ألف طالب من ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 580 مليون جنيه سنوياً، وتدعم التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية الشريكة 400,000 من أبناء مصر الأيتام فاقدي الوالدين أو الوالد بإجمالي يتجاوز مليار جنيه سنوياَ،وهناك 1200 حضانة تم بناؤها وتطويرها ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل تحت سن 4 سنوات.

وأضاف التقرير أن برنامج التربية الإيجابية نفذ 300,000 زيارة قامت بها 3000 رائدة مجتمعية لإجمالي 120,000 أسرة لتوعيتهم بسبل التربية السليمة لأطفالهم، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون رعاية صحية وتغذوية للأطفال في الألف يوم الأولى في حياة الطفل في شكل نقاط إضافية على بطاقات التموين، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 17,000 مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية، فضلا عن منهج للتربية الإيجابية، و استراتيجية الرعاية البديلة، وتعديلات دستورية لإعلاء العدالة التصالحية عوضاً عن سلب حرياتهم في المخالفات البسيطة التي لا ترقى لتكون جنح أو جرائم، بالإضافة إلى كورال أطفال مصر قصة نجاح تساعدنا في إبراز صورة رائعة لأولادنا وتثبت نظرية التربية من خلال الفن.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر تخوض نهارا طويلا من العمل، وليلاً طويلاً من الحُلم.. حلم النهضة الشاملة في كل الجوانب التنموية وفي كل أرجاء الوطن، وتمضي مصر فوق صعاب جسيمة، وعلى يقين أن قيادتها وشعبها، من كافة الأطياف سينهضون بعزيمةٍ وبقوةٍ وصمود، وستظل تمضي حتى يتحقق الحلم في كفالة حقوق كافة أطفال مصر، وفي الاستثمار في البشر، وفي دولة راقية قوية تحتضن أطفالها ليشبوا مواطنين صالحين لأسرهم مخلصين لبلدهم.