وزير التعليم: الاهتمام بالكشف عن المبدعين والموهوبين بكافة المجالات العلمية

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا برئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ومديرى عموم الإدارات العامة التابعة لها، لمتابعة ومناقشة مهام أعمالهم، واستعراض الجهود التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية، ومناقشة أهم المقترحات التى تؤدى إلى تحسين الأداء وانضباط العملية التعليمية.

وأكد الوزير ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لجهود كافة الإدارات بديوان عام الوزارة، والتي تمثل الإدارات المركزية التي تشرف على الإدارات العامة بهدف الوقوف على المشكلات وتذليلها، بجانب مناقشة المقترحات الإدارية والفنية التي تساهم في تحسين الأداء التنفيذي وتقديم الخدمات بالمعايير التي تهدف إليها الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلاب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تسعى الوزارة إلى دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمتفوقين، ووضع آليات لاكتشافهم وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع بتوفير كافة سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقات وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، مضيفًا أن الوزارة تتبنى مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" والتى تكمن في إظهار الدمج بمفهومه الواسع، وذلك للقناعة بأهمية رعاية هذه الفئة ومنحها كافة الحقوق المجتمعية، وتعزيز الدعم لمدينتى حلايب وشلاتين من حيث الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، وحصر العجز فى المعلمين، ودراسة تلبية احتياجات المعلمين هناك.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة راندة شاهين أهم جهود الإدارات العامة خلال الفترة الماضية، والتى كان من بينها الاهتمام بتنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب، من خلال دورة التحول الرقمي لطلاب المرحلة الإعدادية بمعهد النظم والمعلومات للقوات المسلحة، والاشتراك في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، والحصول على مراكز متقدمة على مستوى العالم، والاشتراك في مسابقة اللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى الاشتراك في فعاليات أسبوع البرمجة، ودعم واهتمام الموهوبين وتجهيز أكثر من مركز لإعادة الافتتاح وعمل أنشطة لاكتشاف ودعم الموهوبين، والاهتمام بصحة الطفل من كافة الجوانب وذلك عن طريق تطبيق المُبادرات بالتعاون مع وزارة الصحة، بجانب الاهتمام بتدريبات المعلمين.

ووجه الوزير بعمل يوم لتكريم جميع الطلاب المميزين والمبدعين والموهوبين في كافة المجالات، ورعايتهم، وذلك تشجيعًا وتحفيزًا لهم لمواصلة الإبداع والتميز.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أهم المقترحات للإدارات العامة للارتقاء بكافة جوانب العملية التعليمية في شتى الجوانب.

حضر الاجتماع الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبد الحكم مدير عام التعليم الثانوى والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، والدكتور إبراهيم سعودی مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال، ومجدى الجيار مدير عام التعليم الابتدائي، والدكتور خالد خلف مدير عام التعليم الإعدادى، ونهاد سعيد حمودة مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعليم الذكى، وسحر الألفى مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة.