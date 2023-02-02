تعرف على أهم التوصيات الزراعية للمحاصيل خلال الفترة الحالية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى استمرار سيطرة الكتلة القطبية الباردة ليكون الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة بالمناطق الصحراوية .

أضاف فهيم أنه ما زالت فرص تشكل الصقيع بدرجة خفيفة على على مناطق متفرقة خاصة شمال الصعيد و متوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر احيانا على الساحل الشمالي وشمال الدلتا وتساقط أمطار خفيفة فقط على مناطق متفرقة من باقي الدلتا وقد تصل إلى القاهرة بصورة خفيفة .

وحول أهم التوصيات الزراعية الواجبة خلال الفترة الحالية:

1- يمكن القيام بكل العمليات الزراعية الطبيعية .

2-تأجيل زراعة الفاصوليا أو البسلة أو أى محاصيل العروة الصيفية المبكرة “كوسة ، طماطم ، فلفل ، باذنجان”.

3- عدم استعجال زراعة أشجار الفاكهة مثل النخيل أو غيره مع تأجيل إجراء عمليات التطعيم .

3- عدم استعجال كشف بلاستيك الانفاق الطماطم والباذنجان وغيرها حتى لو لامست النباتات البلاستيك .