حصاد الوزارات.. إدارات التعليم تحدد موضوعات المشروعات البحثية للطلاب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الإدارات التعليمية تحدد موضوعات المشروعات البحثية للطلاب للفصل الدراسى الثانى
ما موقف المتخلفين عن صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير؟
وزير القوى العاملة يشارك فى اجتماع دعم الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل غدا
وزيرة البيئة: الخطة الوطنية للاستثمار بالمناخ فرصة للمشروعات الخضراء
الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ105 آلاف مواطن
الأوقاف تواصل حملة نظافة المساجد وتعقيمها بمسجد جنة الفردوس بالشروق
وزارة الصحة تكشف ضوابط وإجراءات أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل
هيئة الدواء: 3 ثوان مدة كافية لغسيل أنف الطفل بالمحلول الملحى
التخصصات المطلوبة للتقديم فى مسابقة 30 ألف معلم 2023.. اعرف التفاصيل
التعليم العالى: افتتاح المنتدى المصرى اليابانى للعلوم والتكنولوجيا
وزيرة التضامن: تدريب 500 ألف شاب بالجامعات وقرى حياة كريمة ضمن مشروع "مودة"
"الزراعة": استغلال جميع أصول الوزارة لتحقيق عائد يناسب القيمة السوقية
التضامن: عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها 10 ملايين و885 ألف مواطن
"القوى العاملة" تعلن افتتاح مكاتب تشغيل مميكنة جديدة فى الأقصر
القابضة للكهرباء توافق على زيادة بدل الإنارة للعاملين بنسبة 100%
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