حصاد الوزارات.. إدارات التعليم تحدد موضوعات المشروعات البحثية للطلاب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الإدارات التعليمية تحدد موضوعات المشروعات البحثية للطلاب للفصل الدراسى الثانى