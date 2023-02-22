القوى العاملة: مفاوضة جماعية ناجحة تحقق مطالب 428 عاملا بالسويس

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بشأن مفاوضة جماعية ناجحة مع إدارة إحدى شركات القطاع الخاص، بحضور ممثلي العمال من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقق من خلالها مطالب 428 عاملاً بالشركة فى صرف علاوة غلاء معيشة لكافة العاملين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواصل مع مواقع العمل والإنتاج، والسعي المستمر نحو تعزيز علاقات العمل لتحقيق مطالب طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس فى تقريره، أنه قد ورد كتاب من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الى المديرية للتدخل لدى إدارة الشركة لمطالبتهم صرف علاوة غلاء معيشة للعاملين بها وعددهم 428 عاملا، وجرى تشكيل فريق عمل من إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، والتوجه الى مقر الشركة ومقابلة العضو المنتد ومدير الموارد البشرية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم الاجتماع مع جميع الأطراف المعنية من ممثلي الإدارة والعمال، ونجحت المفاوضة في تنفيذ مطالب العمال المشروعة.

وكان قد أشاد 340 عاملا بإحدى شركات الأحذية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، بالدور الذي لعبته وزارة القوى العاملة في مفاوضة جماعية ناجحة شارك فيها طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعمال"، عززت من علاقات العمل، وحصل بمقتضاها العمال على حقوقهم المشروعة، ليوقفوا الاحتجاج الذي نظموه داخل الشركة بعد الاستجابة لكافة مطالبهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لجميع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات مستمرة من أجل التواصل المستمر مع كافة مواقع العمل والإنتاج بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية، وبيئة العمل اللائقة لتحقيق مصالح طرفي الإنتاج، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.