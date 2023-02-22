الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ105 آلاف مواطن

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ105 آلاف و892 مواطن، من خلال 84 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من شهر فبراير الحالى.

يأتى إطلاق هذه ال قوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى ل وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 18 ألف و283 تحاليل معملية وأشعة، لافتاً إلى تحويل 1081 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجى، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 5 آلاف و880 مواطناً بمحافظة أسوان، و8 آلاف و197 مواطناً بأسيوط، و4 آلاف و561 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و2132 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و1753 مواطناً بالأقصر، و1169 مواطنًا بالبحر الأحمر، و5 آلاف و745 مواطناً بالبحيرة، و9 آلاف و387 مواطنًا بالجيزة، و4 الآف و691 مواطناً بالدقهلية، و 1349 مواطناً بالسويس، و5 آلاف و 745 مواطناً بالشرقية، و6 آلاف و911مواطناً بالغربية، و4الآف و43 مواطناً بالقاهرة.

وأشار الدكتور ابراهيم اسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، الى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ5 آلاف و 565مواطناً بالقليوبية، و4الآف و714مواطنًا بالمنوفية، و6 آلاف و664مواطنًا بالمنيا، و938 مواطناً بجنوب سيناء، و4 الآف و821 مواطناً بدمياط، و4 الآف و591 مواطناً بسوهاج، و2411مواطنًا بقنا، و3الآف و624 مواطناً بكفر الشيخ، و917 مواطنًا بمطروح، و5 الآف و174 مواطناً ببنى سويف، و1795مواطناً بالوادي الجديد، كما تم الكشف الطبي على 3 الآف و115 مواطناً بالفيوم.