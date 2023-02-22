وزارة الصحة تكشف ضوابط وإجراءات أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ضوابط وإجراءات الوزارة الخاصة بأداء مناسك الحج لعام 2023.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات الواجب الحصول عليها هو تطعيم كورونا وكذلك الالتهاب السحائى .

وتابع : بدأت وزارة الصحة والسكان فى استقبال المسافرين للحج وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم في أكثر من 237 مستشفي بالجمهورية .

وقالت إنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا مع التأكيد علي أن يتم ارسال البيانات الالكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .

أشار إلى أن الفحوصات للمسافرين للحج بدأت فعليا والمستشفيات خصصت فرق طبية لاجراء الفحوص الطبية للمسافرين وذلك لاستكمال اوراق السفر ضمن حج القرعة وتابع: تم تجهيز المعامل وعيادات الكشف الخارجية لاستقبال الراغبين في الحج .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الفحص ضرورى للاطمئنان علي صحة الحاج قبل مغادرة البلاد مضيفا أن نتائج التحاليل والفحص الطبى المقرر اجرائها سيتم ارسالها الكترونيا وتابع : البيانات الالكترونية لنتائج الكشف الطبى سيتم ارسالها من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .