التعليم العالى: افتتاح المنتدى المصرى اليابانى للعلوم والتكنولوجيا

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فعاليات المنتدى المصرى اليابانى للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023، بحضور السفير أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة، وكوديرا مدير العلاقات الدولية لهيئة تطوير العلوم اليابانية، والدكتور إبراهيم طنطاوى رئيس رابطة أصدقاء وخريجى جمعية هيئة تطوير العلوم اليابانية فى مصر، والدكتور ناوكو فوكامى مدير مكتب القاهرة التابع للهيئة اليابانية لتطوير العلوم، وعدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، والأساتذة اليابانيين من جامعات هيروشيما، وتوتورى، وهيوجو، وتشيبا اليابانية، وذلك بمقر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور جاد القاضى أهمية هذا المنتدى الذى يتم تنظيمه سنويًّا بشكل دوري؛ بهدف مناقشة المستجدات البحثية والعلمية، من خلال تبادل الآراء والخبرات والتجارب بين الباحثين من مصر واليابان، فى الموضوعات ذات المشترك بين الجانبين، مشيرًا إلى أن نسخة المنتدى هذا العام بعنوان (الأبحاث الطبية ودور الذكاء الاصطناعى فى عصر ما بعد جائحة كورونا).

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن المؤتمر يناقش آخر المستجدات البحثية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى جراحة الأعصاب، والأطفال، ورعاية المسنين، وكذلك دعم الخدمات الطبية كالأشعة التشخيصية، والأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أن إحدى الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر، تتناول دور الذكاء الاصطناعى فى حماية العنصر البشرى، من خلال التنبؤ بالمخاطر والكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الزلازل، وأخرى تناولت محور استخدام الذكاء الاصطناعى فى أمراض الزهايمر، وثالثة تناولت عددًا من الموضوعات التى تهم مستشفى 57357 فى فترة ما بعد جائحة كورونا.

وعلى هامش المنتدى، انعقدت الجمعية العمومية لرابطة أصدقاء الجمعية اليابانية لتطوير العلوم بمصر؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بموازنة العام المالى، والأنشطة السنوية، وكذا انتخابات تجديد عضوية مجلس الإدارة طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية الذى تم تحديثه مؤخرًا، والانتهاء من توفيق أوضاع الرابطة طبقًا للقانون الجديد.

جدير بالذكر، أن رابطة أصدقاء الجمعية اليابانية لتطوير العلوم بمصر، تم إنشاؤها عام 2008 على هامش العام المصرى اليابانى للعلوم والتكنولوجيا، بموجب أحكام قانون الجمعيات الأهلية، وتُعد هيئة تطوير العلوم اليابانية من أكبر الجهات المانحة والممولة للبحث العلمى على مستوى العالم، ولها بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ممثلة فى قطاع الشئون الثقافية والبعثات؛ بهدف دعم مشاركة شباب الباحثين المصريين فى برامج تدريبية وابتكارية باليابان، فضلًا عن بروتوكول تعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) لتمويل المشروعات البحثية، وورش العمل المشتركة بين مصر واليابان.