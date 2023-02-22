اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القابضة للكهرباء توافق على زيادة بدل الإنارة للعاملين بنسبة 100%

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:45 م
القابضة للكهرباء توافق على زيادة بدل الإنارة للعاملين بنسبة 100% جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى على المذكرة التى تقدمت بها النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد والخاصة بزيادة بدل الوجبة والإنارة للعاملين بالقطاع بنسبة 100%.
 
وقال المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إنه تمت الموافقة على زيادة بدل الإنارة بنسبة 100% لتكون 80 جنيه بدلا من 40 جنيه لبدل الإنارة ومن 6 جنيه لـ 10 جنيهات بدل الوجبة بعدد الأيام الفعلية.
 
وأضاف فواد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تحرص دائما على الاستجابة لمطالب العاملين بالوزارة، لافتا الى أن الشركة القابضة تسعى لتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين.
 
وأشار رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، أن النقابة حريصة على التواصل المستمر مع جميع العاملين بقطاع الكهرباء والتعرف على المشاكل التي تواجهم والعمل على حلها، مشيرا إلى أن النقابة العامة للمرافق العامة تسخر كل إمكانياتها لخدمة العاملين.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

زيادة بدل الإنارة للعاملين بالكهرباء



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء يفتتح المعرض الاستعادى للفنان أحمد نوار بمجمع الفنون

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:47 م

وزير الكهرباء يستقبل رئيس مجموعة المساع السعودية لبحث سبل التعاون

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:49 م

وزير الكهرباء يستقبل النائب الأول لوزير الطاقة الأوزباكستاني لبحث سبل التعاون

الأحد، 19 فبراير 2023 01:11 م

وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمناقشة نشاطها

الخميس، 16 فبراير 2023 12:13 م

وزير الكهرباء يستقبل نائب رئيس "بريتش بتروليم" البريطانية لبحث التعاون

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:23 م

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من ملفات عمل الوزارة

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:03 م

وزير الكهرباء يشارك فى القمة الثانية لتمويل مشروعات البنية التحتية لإفريقيا

الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة