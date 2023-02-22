القابضة للكهرباء توافق على زيادة بدل الإنارة للعاملين بنسبة 100%

كتبت رحمة رمضان

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى على المذكرة التى تقدمت بها النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد والخاصة بزيادة بدل الوجبة والإنارة للعاملين بالقطاع بنسبة 100%.

وقال المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إنه تمت الموافقة على زيادة بدل الإنارة بنسبة 100% لتكون 80 جنيه بدلا من 40 جنيه لبدل الإنارة ومن 6 جنيه لـ 10 جنيهات بدل الوجبة بعدد الأيام الفعلية.

وأضاف فواد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تحرص دائما على الاستجابة لمطالب العاملين بالوزارة، لافتا الى أن الشركة القابضة تسعى لتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين.