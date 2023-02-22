اليوم السابع
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الإدارات التعليمية تحدد موضوعات المشروعات البحثية للطلاب للفصل الدراسى الثانى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:01 م
الإدارات التعليمية تحدد موضوعات المشروعات البحثية للطلاب للفصل الدراسى الثانى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت بعض الإدارات التعليمية والمديريات موضوعات المشروعات البحثية التى سيتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني كالتالى: 
 
المشروعات البحثية المرحلة الابتدائية تشمل الموضوعات التالية:
 
- المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة.
 
- جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك ( المياة - الكهرباء ).
 
- دور المدرسة في تنمية وعى الطلاب بالتغيرات المناخية. 
 
- مخاطر الألعاب الالكترونية. 
 
- اختيار احد المشروعات القومية وتحدث عنها في ظل الجمهورية الجديدة. 
 

المشروعات البحثية المرحلة الإعدادية 

- المبادرات الرئاسية التحضر للأخضر ودورها فى التوعية بمشكلات البيئة.
 
- المشروعات القومية فى مجال الطرق والكبارى وتأثيرها على التنمية.
 
- أهم الإنجازات في مجال الطاقة (طاقة الرياح الطاقة الشمسية). 
 
- حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
- التغيرات المناخية وتأثيرها على (الزراعة والمياة والصحة).
 
المشروعات البحثية المرحلة الثانوية.
 
- المثلث الذهبي في صعيد مصر وأهميتة فى تنمية الصعيد.
 
- دور التكنولوجيا وأثرها فى الصراع الفكرى في ظل العولمة.
 
- المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة.
 
- المشروعات القومية وانعكاستها على معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى.
 
- التحديات والإجراءات للحد من تغير المناخ.

التربية والتعليم

مشروعات البحثية

المشروعات البحثية للترم الثانى

اخبار مصر



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