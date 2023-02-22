"القوى العاملة" تعلن افتتاح مكاتب تشغيل مميكنة جديدة فى الأقصر

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن افتتاح مكتب تشغيل القرنة ومكتب تشغيل الزينية لتقديم خدمات للجمهور، بعد تجهيزهم بكافة الأجهزة المطلوبة لتقديم خدمات التشغيل المميكنة المطلوبة من الجمهور، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالعمل على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق والتحول الرقمى لكل أنشطة المديريات فى إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر فى تقريره، أنه تم الانتهاء من ميكنة 6 مكاتب من أصل 7 مكاتب للتشغيل، كما أنه سيتم ميكنة المكتب الأخير لخدمة الشباب المتردد على مكاتب التشغيل بصورة تعكس مدى اهتمام الوزارة بتطبيق رؤية مصر 2030، وذلك لمواكبة التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية ورفع جودة الخدمات وكفاءتها لتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فى إطار التحول الرقمى الذى تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال عن طريق الحكومة الإلكترونية.

وفى سياق منفصل، أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، عقد ندوة توعوية تحت عنوان "سوء التغذيه واثره على المرأة العاملة وصحتها "، كما تم تنظيم قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة للعمال والكشف المبكر لسرطان الثدى للسيدات، وذلك ضمن مبادرة "حقك مسؤوليتنا" بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان وديوان المحافظة، والتى تقوم على التوعية والتثقيف بشكل متوازى، وذلك بمصنع للملابس الجاهزة بمدينة منوف.

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية فى تقريره للوزارة، أنه تم تنظيم الندوة والقافلة فى إطار التعاون بين المديرية والمحافظة ومديرية الصحة والسكان، واستكمالًا لمبادرة "حقك مسؤوليتنا" التى انطلقت تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمال فى المنشآت والتنسيق مع الأجهزة المعنية للتوعية وتقديم الخدمات الممكنة لهم، وفى إطار جهود وحدة المساواة بين الجنسين برئاسة كريستنا إبراهيم فى تقديم الرعاية المتكاملة للعاملات والعاملين بالمحافظة من الأسر الأكثر احتياجا واستهداف هذه الفئة فى المناطق الصناعية فى تجربة رائدة وفريدة، فضلًا عن توقيع الكشف الطبى على جميع الحضور من العمال على مدار يومين وعددهم 87 عامل وعاملة منهم 45 من السيدات، و42 من الذكور.

وأضاف مدير المديرية أنه وبناء على إيماننا بأهمية تقديم المساندة والتوعية للعاملات والعاملين وتقديم خدمات فعالة مدعومة بالرعاية والحماية والشمول واستهداف الفئات الأكثر احتياجا بالرعاية وأن غرس روح المساواة بين الجميع أصبح ضرورة ملحة لتطوير ذاتنا الوطنية وتمكين المرأة والدفاع عنها ضد العنف وجميع أشكال التمييز خاصة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتذليل جميع العقبات وتقديم الدعم والمساندة والحماية للمرأة وللأسرة المصرية والطفل والعاملات فى شتى ميادين العمل، وشارك فى الندوة عماد الريبعى مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية، وإيناس محى الدين مدير ادارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدتى الطفل والسكان، وزينب سويد مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمود زيدان مدير منطقة عمل منوف، وسمر عباس مدير مكتب التفتيش.