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التخصصات المطلوبة للتقديم فى مسابقة 30 ألف معلم 2023.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:32 م
التخصصات المطلوبة للتقديم فى مسابقة 30 ألف معلم 2023.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتياجاتها فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2023، وهى الدفعة الثانية المستهدفة من تعيينات 150 ألف مدرس على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس.
 
وأكدت الوزارة، أن فتح باب التقدم للمسابقة يبدأ غدا الخميس 23 فبراير الجارى ويستمر حتى 9 مارس المقبل، مضيفة أن التخصصات المطلوبة للتقدم للمسابقة هى أن يكون الخريج إحدى الأقسام التالية بكليات التربية أو التربية النوعية وتشمل التخصصات " تعليم أساسى وابتدائى ومعلم فصل.
 
وحددت الوزارة الشروط كالتالى: 
 
-  يجب ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد من المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.
 
- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي و أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، على أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
 
- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي وسداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لاغير" لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم أداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.
 
- أما عن الستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونه بصيغة (PG) وصورة شخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين) وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، و الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
- إيصال الإيداع البنكي 
 
وذكرت الوزارة أنه لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).

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اخبار مصر

التخصصات المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023



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