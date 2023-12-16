حصاد الوزارات.. توفير السكر الحر فى 1300 مجمع استهلاكى بـ27 جنيها للكيلو

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. توفير السكر الحر فى 1300 مجمع استهلاكى بـ27 جنيها للكيلوالسبت، 16 ديسمبر 2023 05:00 م
السكر
إعداد سيد الخلفاوى
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