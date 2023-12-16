اليوم السابع
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السبت، 16 ديسمبر 2023 05:06 م
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حصاد الوزارات.. توفير السكر الحر فى 1300 مجمع استهلاكى بـ27 جنيها للكيلو

السبت، 16 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. توفير السكر الحر فى 1300 مجمع استهلاكى بـ27 جنيها للكيلو السكر
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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