أخبار 24 ساعة.. التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين بأحداث غزة للعلاج بمصر
وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجى
المدارس تعلن تفاصيل إعلان نتيجة التقييم لشهر أكتوبر.. اعرف التفاصيل
وزير النقل: سيتم خفض زمن التقاطر بالخط الأول للمترو لـ 2.5 دقيقة بعد تطويره
وزير النقل: مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر بمسار معزول لتجنب الحوادث
البيئة: الحكومة وفرت 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية
وزارة التعليم تكشف كيفية تقديم طلب عدم اجتياز تدريبات مسابقة المعلمين
وزارة التعليم تعلن عقد اختبار TOFAS فى الرياضيات.. اعرف التفاصيل
مستشار وزيرة التضامن: 3200 أسرة مستفيدة من مبادرة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"
وزير الصحة يلتقى نظيره الهولندى لبحث دعم سبل التعاون فى القطاع الصحى
وزارة الصحة توجه رسالة هامة للمصابين بنزلات البرد.. تفاصيل
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