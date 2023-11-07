اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون السكر الأبيض
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: 

 
الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين بأحداث غزة للعلاج بمصر
 
وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون ‏الاستراتيجى
 
المدارس تعلن تفاصيل إعلان نتيجة التقييم لشهر أكتوبر.. اعرف التفاصيل
 
وزير النقل: سيتم خفض زمن التقاطر بالخط الأول للمترو لـ 2.5 دقيقة بعد تطويره
 
وزير النقل: مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر بمسار معزول لتجنب الحوادث
 
البيئة: الحكومة وفرت 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية
 
وزارة التعليم تكشف كيفية تقديم طلب عدم اجتياز تدريبات مسابقة المعلمين
 
وزارة التعليم تعلن عقد اختبار TOFAS فى الرياضيات.. اعرف التفاصيل
 
مستشار وزيرة التضامن: 3200 أسرة مستفيدة من مبادرة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"
 

 







حصاد الوزارات

الصحه

فلسطين

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السكر الابيض

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وزير النقل

مترو الانفاق

وزاره البيئه

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