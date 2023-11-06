وزارة الصحة توجه رسالة هامة للمصابين بنزلات البرد.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين جاء فى مضمونها أنه فى حال أصيب الشخص بنزلة برد يجب عليه التزام الراحة، وشرب سوائل كثيرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: ولو الأعراض شديدة استشير مقدم الرعاية الصحية وتابعت : المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ويمكن استخدام المضاد الحيوى تحت اشراف طبى.

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها. وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة ع الإصابة البكتيرية فقط.​

ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​