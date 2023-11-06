وزير النقل: سيتم خفض زمن التقاطر بالخط الأول للمترو لـ 2.5 دقيقة بعد تطويره

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب، ويعتبر أول خط مترو أنفاق فى إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما فى ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.

وأوضح وزير النقل، خلال مشاركته بمعرض النقل الذكى المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أن الشركة الاسبانية قامت بتوفير التمويل اللازم لأعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث لهذه القطارات من خلال قرض ميسر من الحكومة الأسبانية، وستقوم بتوفير تسهيلات لتمويل تمديد العقد ليشمل أعمال الصيانة.

وأضاف الوزير أنه قد تم بالفعل نقل أول قطار من هذه القطارات إلى مصنع الشركة بأسبانيا لدراسة حالته وإعادة تأهيله، كما سيتم إعادة تأهيل باقى القطارات بورشة كوتسيكا بطرة فور الانتهاء من إجراء التعديلات على القطار الأول، موضحًا أن الهدف من خطة تطوير الخطوط العاملة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد حيث سيتم خفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لإستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة خاصة وبعد تنفيذ خطة وزارة النقل لاستكمال المخطط الإستراتيجى للنقل فى مصر والربط بين شبكة خطوط مترو الأنفاق بخطوطها الأربعة وشبكة خطى المونوريل وشبكة القطار الكهربائى الخفيف وشبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذهم وما يستجد من خطوط تضاف لهذه الشبكات لتغطية التوسعات العمرانية داخل المدن الجديدة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الاسبانية لتحديد شروط التوقيع لتمديد عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق والموقع مع الشركة الأسبانية ليشمل صيانة هذه القطارات لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية خافيير مارتينيز الرئيس التنفيذى للشركة.