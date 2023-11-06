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وزارة التعليم تعلن عقد اختبار TOFAS فى الرياضيات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 09:32 م
وزارة التعليم تعلن عقد اختبار TOFAS فى الرياضيات.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد اختبارات (TOFAS) للعام الثالث على التوالي في الرياضيات في محافظات القاهرة - دمياط البحر الأحمر - اسوان - الجيزة - مطروح - الغربية - الاسكندرية - المنوفية - الدقهلية القليوبية ) في إطار رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التربية والتعليم في إعداد طالب قادر على الابداع والابتكار والتنافسية، موضحة أن الاختبار يعقد فى الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجارى.
 
 
وأوضحت الوزارة أن الاختبار  هو اختبار للمهارات الاكاديمية الأساسية للطلاب في مادة الرياضيات لجميع نوعيات التعليم، موضحة أن الهدف من  الاختبار تقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة وابداع في الرياضيات في أقل وقت بدون استخدام الآله الحاسبة، لافتة إلى أن أهمية الاختبارات، يوفر التقييم النهائي بعد إجراء الاختبارات معلومات قيمة ودقيقة حول قدرات الطلاب ونواحي القوة ونقاط الضعف مما يسمح لكل من الآباء والمعلمين بدعم الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي، ويجد الطلاب التحدي محفزا لهم كما يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدى إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وذلك يدعم مبدا التنافسية التي تسعى الوزارة لتحقيقه
 
وأكدت الوزارة أنه يعمل  على إطلاع المعلمين على أحدث طرق التقييم طبقا للمنافسات الدولية فهو أداة مفيدة تساعد في تنفيذ العملية التقييمية للطلاب بعدالة وشفافية وتساعد المعلم على تطبيق خبرات مماثلة مع طلابه بالقاعات الدراسية ويستفيد أولياء الأمور من النتائج ومعرفة مستوى القدرات الأكاديمية و الحسابية لأبنائهم مما يؤدى لتطويرها. 
 
وأشارت الوزارة إلى أن الفئة المستهدفة الطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتى الأول الثانوي، كما أن طريقة الاختبار كالتالى: 
 
- يتم تواجد الطلاب بقاعة الاختبار بالمدرسة من الثامنة والنصف صباحا لاستكمال إجراءات تسجيل، بجانب اسم كل طالب والكود الخاص به والاختبار مدته 40 دقيقة للإجابة عن 80 سؤال حسب كل مستوى وممنوع منعا باتا استخدام الآلة الحاسبة والاختبار يتم لجميع الطلبة المشاركين في نفس التوقيت عربي و لغات، وكل طالب يستخدم جهاز بمفرده ويتم التأكد من قوة الانترنت قبل الاختبار بيوم ويحظر استخدام جهازين للطالب ولا يوجد مواد علمية ولا اية ترتيبات أكاديمية أو علمية مسبقة إنما يعتمد الاختبار على ما مر به الطالب من خبرات دراسية بالمدرسة وسوف يتم إرسال النموذج الخاص ببيانات الطلاب المشاركين على أن يتم ملئه و إعادة إرساله في موعد غايته 29 من الشهر الجاري إلى الإدارة المركزية للتعليم العام.
 
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

اختبار TOFAS فى الرياضيات

اخبار مصر



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