وزير النقل: مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر بمسار معزول لتجنب الحوادث

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف إلى التوسع فى استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو فى مسار معزول لتجنب الحوادث، كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

وأوضح الوزير، أن العقد يتضمن إعداد الخدمات الاستشارية للمشروع "دراسات النقل، والجدوى الاقتصادية، والتقييم الأولى للأثر البيئى ‏والاجتماعى، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على ‏خصائص التشغيل، وإعداد مستندات المواصفات الفنية ‏الأولية.. إلخ" خلال 8 أشهر من دخول العقد حيز التنفيذ، كما سيتم تمويله من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ الأسبانية.‏

وأضاف أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة خطوط مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عاما، كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم حيث ينقل حوالى 1.5 مليون راكب يوميًا.

جاء ذلك خلال التوقيع على عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشارى الاسبانى TYPSA لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم وعدد 14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار حيث قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس / طارق جويلى – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب المكتب الاستشارى: انطنيو رودريجز كاستيلانوس – المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وغرب ووسط أسيا.