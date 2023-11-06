وزارة التعليم تكشف كيفية تقديم طلب عدم اجتياز تدريبات مسابقة المعلمين

كتب محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كيفية تقديم طلب لمن لم يتجاوز تدريبات مسابقة المعلمين الجدد بالدفعة الأولى، موضحة أن المعلم يقدم طلب يدوى إلى المديرية التابع لها محل إقامته وقت أن قدم على المسابقة، على أن يذكر فيه إعادة تقييم التدريب الذى لم يجتازه، أثناء الاختبارات الخاصة بالمسابقة، مشيرة إلى أنه تم توجيه تعليمات للمديريات باستقبال طلبات المعلمين المتظلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إطلاق رابط إلكترونى عبر موقعها الرسمى يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ فى مسابقة "30 ألف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذى لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/

وفى هذا الإطار، يقوم المعلم الذى لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومى عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذى لم يجتازه.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى إمكانية تقدم المعلم الذى لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته فى إعادة تقييم التدريب الذى لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.