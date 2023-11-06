وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون ‏الاستراتيجى

تلقى الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة للسكر مؤخراً، وكشف التقرير الوارد إليه حول تعاقد الهيئة على 100 ألف طن سكر أبيض وصول النصف الثان من الشهر الجارى وأكد الدكتور على المصيلحى أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجى من السكر ولتلبيه احتياجات المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً ان شهر يناير وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر ايضا.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 طن سكر / يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.
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