المدارس تعلن تفاصيل إعلان نتيجة التقييم لشهر أكتوبر.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت المدارس إعلان نتيجة شهر أكتوبر لصفوف النقل، موضحة، أن نتيجة شهر أكتوبر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية تكون بدون درجات ولكن بالألوان، وفقاً لنظام التقييم، والذي يسمح بإعداد نتيجة مخرجات التعلم بالألوان، لكي يتعرف ولي الأمر علي مستوى ابنه، كالتالي:-

- اللون الأزرق : يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات 85 ل 100

- اللون الأخضر : يوضح أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

- اللون الأصفر : يوضح أن الطالب في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65 ).

- اللون الأحمر : يوضح أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50 ).