مستشار وزيرة التضامن: 3200 أسرة مستفيدة من مبادرة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

كتب الأمير نصرى

قالت الدكتورة رامونا كنعان، مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعى والتطوير، إن مبادرة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، بدأناها فى 2022 وكانت خاصة بقرى حياة كريمة، لافتة إلى أن وزير التضامن بدءا من مارس الماضى تنفيذا لاستراتيجية مناطق بدائل عشوائيات المناطق المطورة تم تحديد الـ 8 مناطق كمرحلة أولى والنزول فيها من أجل الحملة.

وأضافت رامونا كنعان خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، نعمل فى مناطق بديلة العشوائيات بمنطقة المحروسة، ولدينا 3200 أسرة من المستفيدين، حيث نعمل قبل وأثناء وبعد الحملة بعمل بحث اجتماعى لتوثيق المنطقة والخدمات الموجودة فعليا والخدمات المطلوبة، وعمل بحث شامل على السلوكيات المجتمعية لسكان المنطقة، ويتم تنفيذ الوعى فى المناطق باختيار المتطوعين والرائدات الريفيات.

تابعت، عندما يتم تدريب المتطوعين يتم البدء فى فعاليات الحملات وخلال الحملة يتم تقديم خدمات لخمس قطاعات أساسية، وهى القطاع الصحى، والحماية والضمان، الرعاية، والتنمية وهو أهم قطاع ويشمل التمكين الاقتصادى.